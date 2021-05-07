Uçankuş TV'ye kayyum atandı

Can Tanrıyar'ın patronu olduğu Uçankuş TV, geçtiğimiz günlerde gazetecilerin maaşlarını ödememesiyle gündeme gelmişti.

Medyaradar'ın haberine göre, Can Tanrıyar'ın kanaldaki ortağı patron H.E. mahkemeye başvuru yaptı. Yapılan başvuruda, Tanrıyar'ın yasadışı işlemler yaptığı, ticari defterlere ulaşılamadığı ve delillerin yok edilmesi tehlikesi olduğu iddia edildi.

Tanrıyar'ın ortağının iddialarının ardından harekete geçen İstanbul 15. Asliye Ticaret Mahkemesi, Can Tanrıyar ile Ali Tanrıyar'ın Uçankuş'taki hisselerine ihtiyati tedbir koydu. Hisselerin başkalarına satış veya devrinin önü kesildi.

Kayyum atandı

Öte yandan mahkeme Uçankuş TV'ye kayyum görevlendirmesi de yaptı. Mahkemenin aldığı karara göre; göreve başlayacak olan kayyum, göreve başladıktan sonra her 4 ayda bir ayrıntılı bir rapor düzenleyerek şirketin mali durumunu ve ortak yapısı hakkındaki bilgileri mahkeme heyetine iletecek.