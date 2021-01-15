Üç saldırı hakkında Saray'dan ilk açıklama

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu ve KRT TV programcısı avukat Afşin Hatipoğlu'na yapılan saldırılara ilişkin Saray'dan ilk açıklama Fahrettin Altun'dan geldi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Orhan Uğuroğlu, Selçuk Özdağ ve Afşin Hatipoğlu’na yapılan saldırıları telin ediyorum. Failler en kısa sürede adalet önüne çıkarılacaktır. Devletimiz, demokrasi ve fikir özgürlüğünün teminatıdır" ifadelerini kullandı.