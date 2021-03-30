Üç kızını ve eşini istismar ettiği iddia edilen Salih Dayan tahliye edildi

Mersin’de yıllarca üç kızını istismar ettiği iddia edilen Salih Dayan'ın tahliye edilmesi tepki çekti. Müşteki avukatı, "Sözün, hukukun, adaletin ve insanlığın bittiği yer şu mahkeme salonu" dedi.

Milliyet'teki habere göre, H.G. (34) ile kız kardeşleri S.D. (30) ve S.D., (28), geçen hafta öz babaları Salih Dayan'ın yıllardır kendilerine cinsel istismarda bulunduğunu iddia ederek şikâyetçi olmuştu.

3 kız kardeşin şikâyeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan baba, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. İddiaları kabul etmeyen baba, kızlarının kendisinden para alabilmek için böyle bir olaya başvurduklarını savundu. Kız kardeşler bugün Mersin Kadın Platformu’nca Gazeteciler Cemiyeti’nde düzenlenen basın toplantısına katıldı.

Abla H.G., 6 yaşından 20 yaşına kadar babasının cinsel istismarına maruz kaldığını ve babasının kendisine, kardeşlerine, annesine yıllarca şiddet uyguladığını söyledi.

'Salih Dayan tehditlerine devam ediyor'

Mersin Kadın Platformu adına konuşan Bahar Şofer ise şunları söyledi:

"Salih Dayan isimli şahsın 3 kızını uzun yıllar boyunca çocukluklarından beri istismar ettiği iddiaları vardı. Daha önceden de babaları hakkında suç duyurusunda bulunduklarını ileten kız kardeşler yine bu şikayetin sonuçsuz kalmasından, etkin bir soruşturma yürütülmemesinden kaygılılar. Şu anda ifadesi alınıp serbest bırakılan Salih Dayan, tehditlerine devam etmekte, kız kardeşlerin şikayetlerini geri alması için baskı yapmaya devam etmektedir."