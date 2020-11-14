Üç kentteki vaka artışı Türkiye ortalamasının iki katı

Edirne Tabip Odası Başkanı Dr. Gürcan Altuğ, Covid-19 salgınının Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli’ndeki son duruma ilişkin açıklamada bulundu.

Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'deki artışların Türkiye ortalamasının yaklaşık 2 katı olduğunu belirten Altuğ, "14 gün süre ile sokağa çıkma kısıtlaması veya yasağı olmalıdır. Temel-zorunlu ve acil mal/hizmet üreten işler dışında tüm işlerde çalışmaların durdurulması olmak üzere virüsün yayılmasını azaltacak, durduracak önlemler hızla hayata geçirilmelidir" dedi.

Altuğ ayrıca Edirne sınır kapılarının bir an önce kapatılmasını istedi, şehre giriş ve çıkışların ise kısıtlanmasını talep etti.