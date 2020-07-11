Üç ilde daha asker uğurlama törenlerine kısıtlama getirildi

Düzce, Zonguldak ve Kars'ta koronavürüs (Covid-19) salgını nedeniyle asker uğurlama törenlerine ilişkin yeni kararlar alındı.

Zonguldak Valiliği İl Hıfzıssıhha Meclisince alınan karar doğrultusunda asker uğurlamalarına kısıtlama getirildi. Düğün, nişan, gelin alma gibi etkinliklere de yeni düzenleme getirildi. Ayrıca düğünlerde ateşleyici patlayıcı silah, havai fişek kullanımı yasaklandı. Öte yandan asker uğurlama törenlerinin, eğlencelerinin oluşturabileceği riski önlemek adına kontrolsüz kalabalıkların oluşmasına neden olan, fiziki mesafe kurallarına aykırılık teşkil eden asker uğurlamalarına (açık yada kapalı yerlerde eğlenceler düzenlenmesi, araç konvoyu oluşturulması toplu uğurlama şeklindeki etkinliklere hiçbir şekilde müsaade edilmeyeceği açıklandı.

Kars Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada ise asker uğurlama etkinliklerinin sosyal mesafe kuralları ihlal edilerek gerçekleştirildiğine işaret edilerek şu ifadelere yer verildi:

"Otogar, gar, havaalanı gibi yerlerden yapılacak uğurlamalara askerlik yükümlüsünün birinci derece yakınlarının katılmasına izin verilmesine, bunun dışında akraba, tanıdık, arkadaşın katıldığı toplu uğurlamalara kesinlikle müsaade edilmemesine karar verilmiştir. Toplum sağlığı açısından oluşturduğu riskin yönetilebilmesi amacıyla, Valiliğimiz ve bağlı kaymakamlıklarımızca, pandemi kurallarına aykırı şekilde asker uğurlaması, eğlencesi, töreni veya konvoyu yapması nedeniyle hakkında idari ya da adli işlem tesis edilen askerlik yükümlülerine dair bilgilerin, ilgili askeri birliğe bildirilmesi kararlaştırılmıştır."

Düzce'de de asker uğurlama eğlenceleri ve konvoyları İl Hıfzıssıhha Meclisi kararları ile yasaklandı. Köylerde ve sokaklarda yapılan düğünlere ise sosyal mesafenin ortadan kalkması nedeniyle sınırlandırılma getirildi.

Düzce Valiliğinden yasak ve sınırlandırmalara ilişkin yapılan yazılı açıklamada şunlar aktarıldı; "Asker uğurlama törenlerinin/eğlencelerinin oluşturabileceği riski önlemek adına, kontrolsüz kalabalıkların oluşmasına neden olan, fiziki mesafe kurallarına aykırılık teşkil eden asker uğurlamalarına (açık ya da kapalı yerlerde eğlenceler düzenlenmesi, araç konvoyu oluşturulması, toplu uğurlama vb.) hiçbir şekilde müsaade edilmemesine, otogar, gar, havaalanı gibi yerlerden yapılacak uğurlamalara askerlik yükümlüsünün birinci derece yakınlarının (kardeşleri dahil) katılmasına izin verilmesine, bunun dışında akraba, tanıdık, arkadaş vb. katıldığı toplu uğurlamalara kesinlikle müsaade edilmemesine, salgının kalabalık ortamlardaki hızlı yayılımı göz önünde bulundurulduğunda köylerde ve/veya sokaklarda yapılan düğün (gelin alma, kına vs. dahil), nişan, sünnet düğünü vb. etkinliklerin aynı gün içerisinde 11.00-23.00 saatleri arasında ve en fazla 3 saat süreyle sınırlı olacak şekilde (düğün sahibi tarafından izin alma aşamasında düğün izin dilekçesinde düğünün saatleri belirtilecektir) yapılmasına karar verildi."