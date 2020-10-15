Üç günde iki çocuk işçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi

Türkiye'de son 3 gün içinde 2 çocuk iş cinayetlerinde yaşamlarını yitirdi.

Eskişehir’in Günyüzü ilçesinde ayaklarını yıkamak için gittiği Sakarya Nehri’ne düşen 14 yaşındaki ablasını kurtarmak için suya giren 13 yaşındaki tarım işçisi Gamze Kakız akıntıya kapılarak yaşamını yitirdi. Kakız'ın cansız bedeni gelen ekiplerce çıkarıldı.

Kakız Şanlıurfa’dan ailesiyle birlikte mevsimlik tarım işçisi olarak Günyüzü’nün Doğray Mahallesi’ne gelmişti. Kakız bugün memleketi Şanlıurfa'da toprağa verildi.

Gaziantep Nurdağı’nda çobanlık yapan 12 yaşındaki Hamza Çökükoğlu da 12 Ekim Pazartesi günü düşen sopasını almak üzere girdiği su göletinde yaşamını yitirmişti.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin raporuna göre Eylül ayında en az 177 işçi çalışırken yaşamını yitirdi. Bu işçilerden 6’sı çocuktu.