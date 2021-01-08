'Üç gün önce testi pozitif çıkan futbolcuyu oynattılar'

Ankaraspor, Adanasporlu bir oyuncunun üç gün önce yapılan koronavirüs test sonucunun pozitif çıkmasına rağmen müsabakada oynatıldığı iddiasında bulundu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "TFF 1. Lig'in 12. hafta erteleme maçı olan Adanaspor müsabakasında misafir takımın bir oyuncusunun müsabakadan 3 gün öce yapılan Covid-19 test sonucu pozitif olmasına rağmen, aynı gün yapılan diğer test sonucu negatif alınarak müsabaka akreditasyonu yapılmadan doğrudan esame listesine yazılması suretiyle oynatılmıştır." denildi.

Ankaraspor, TFF'den ve ilgililerden açıklama beklediğini duyurdu.