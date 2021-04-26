Üç emekli amiralin elektronik kelepçesinin çıkarılmasına karar verildi

Emekli amiraller Atilla Kezek, Atilla Kıyat ve Ali Sadi Ünsal hakkında elektronik kelepçelerinin kaldırılmasına karar verildi.

Gazeteci Müyesser Yıldız haberi Twitter hesabından "Montrö açıklaması yapan emekli amirallerden Atilla Kezek, Atilla Kıyat ve Ali Sadi Ünsal'ın 'kelepçesinin kaldırılmasına' karar verildi" sözleriyle duyurdu.

Yıldız, Türker Ertürk'ün "kelepçesinin kaldırılması" talebinin ise oybirliğiyle reddedildiğini öğrendiğini bildirdi. Yıldız "Üç amiralin kelepçelerinin çıkarılmasına mahkeme tarafından karar verilirken, Ertürk'ün kelepçesinin çıkarılmaması kararı, İstanbul Anadolu Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'ne yapılan itirazın sonucunda alındı" diye yazdı.