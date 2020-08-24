Üç delegede koronavirüs tespit edildi, Suriye Anayasa Komitesi görüşmelerine ara verildi

Birleşmiş Milletler (BM) arabuluculuğunda Cenevre’de yapılan Suriye Anayasa Komitesi görüşmelerine, ilk toplantının başlamasından saatler sonra üç katılımcının Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından ara verildi.

BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen komite üyelerinden koronavirüse yakalananların isimlerini açıklamadı.

Pedersen’in ofisinden yapılan açıklamada “Anayasa Komitesi’nin Üçüncü Oturumuna, yapıcı geçen ilk toplantının ardından ara verildi” denildi. Oturuma devam edilip edilmeyeceği ise belirsizliğini koruyor.

Suriye Anayasa Komitesi 150 kişiden oluşuyor ancak bu hafta yapılması beklenen küçük ölçekli oturuma 15 delege katılıyor.