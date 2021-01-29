Üç CHP'li milletvekili partiden istifa etti

CHP’li vekil Mehmet Ali Çelebi, iki milletvekili ile birlikte parti üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı.

İstifa eden diğer vekiller Hüseyin Avni Aksoy ve Özcan Özel oldu.

TBMM’de basın toplantısı düzenleyen Çelebi şunları söyledi:

“Emperyalizme diz çöktürmüş CHP'den milli konularda kekeleyen CHP'ye geldik. Anadilde eğitim tartışmalarına net tavır koyamayan, ayrıştıran ve bölen siyasete tepki koyamayan CHP’ye geldik. AKP çökmüş, halen umut olamayan bir CHP’ye geldik. Hem Ahmet Altan hem Çelebi olmaz. Hem PKK’ya terör örgütü diyemeyenler hem Çelebi olmaz. Silivri’de teslim olmamıştım şimdi de teslim olmuyorum. Atatürk için boynumu kaldırıyorum. Bize halkın Çelebi’si olmak yeter. Tarafım 29 Ekim ruhudur, 10 Aralık zihniyeti gibi değil. Sönerek yok olmayacağım. Yanıyorum o halde varım. Mesele Atatürk devrimlerini yaşatmaksa bu bir elveda değildir. Bu anlamda ayrılık yoktur. Doğruların yolcuları mutlaka buluşacaktır. Partimden istifa ediyorum. “

İstifa eden Özcan Özel'in açıklaması şöyle:

Önerilerimize hiçbir yanıt gelmemesiyle birlikte bu açıklamaları yapma zararuriyeti doğmuştur.

Sözlerimi Hacı Beştaş Veli'nin eline diline beline sahip çık sözleriyle bitirmek istiyorum.

Tüm çabam Atatürk'ün çizdiği yolda yürümek olacaktır. Ciddi bir uyarı fişeği olacağını düşünerek partimizden istifa ediyorum.