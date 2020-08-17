Üç büyük kentte ikinci baro hazırlığı: Sivas katliamı sanıklarının avukatı da aralarında

Eylemler ve büyük tartışmaların gölgesinde 11 Temmuz’da TBMM’den geçen ‘Çoklu Baro’ düzenlemesi konusunda, Ankara, İstanbul ve İzmir’de hazırlıklar başladı. İzmir’de eski AKP milletvekili Ali Aşlık 2’nci baroyu kurmak için kollarını sıvadı.

Sözcü’den Deniz Ayhan’ın haberine göre öğrencilik yıllarında yaş sebze, meyve pazarlama işiyle uğraşan Aşlık, İzmir Gaziemir Müftülüğü’nde imam-hatip olarak görev yapmış, daha sonra hukuk fakültesini bitirip avukat olmuştu. Sivas Madımak katliamı sanıklarının avukatı da olan Aşlık, bir süre önce “Daha iyisini yapacağımıza kanaat getirirsek, ayrı baro kurmayı düşünüyoruz” açıklamasını yapmıştı.

Bugün ilk adımı atacaklar

İstanbul’da ise Hukukçular Derneği Başkanı Cavit Tatlı, bugün ilk adımı atacak. Tatlı şu ana kadar 1.500 imza topladıklarını 2 bine ulaşacaklarını belirtti ve başvurularının kabul edilmesinden sonra genel kurul yaparak 2'nci Baro Başkanını seçeceklerini açıkladı. Tatlı bugün çalışmaları konusunda açıklamalarda bulunacak. Ankara’da ise “Ankara Hak ve Adalet Barosu” adlı ile yeni bir baro kurmak için patent başvurusu yapılmıştı.

TBMM’den geçen düzenlemeyle avukat sayısı 5 binden fazla olan illerde, en az 2 bin avukatla baro kurulabilmesinin önü açılmıştı.