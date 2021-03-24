'Üç bakanlık bölünecek, 7-8 bakan değişecek' iddiası

AKP'nin bugün yapacağı parti kongresi sonrası parti yönetimindeki değişikliklerin ardından bakanlar listesinde de değişiklikler yaşanması bekleniyor.

AKP'ye yakınlığıyla bilinen Türkiye gazetesi, bakan değişiklikleri dışında bazı bakanlıkların da bölüneceğini iddia etti.

Gazetede yer alan haberde, "Bazı bakanların değişebileceği, bazı bakanların da yer değiştirebileceği konuşulurken, Tarım ve Orman Bakanlığı, Aile ve Çalışma Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığının bölünebileceği belirtiliyor. Bakanlıklarda bölünme

Öte yandan bugünkü kongrede AKP'de 50 olan MKYK üye sayısı 75’e çıkarılacak.

MKYK üyeleri arasında yeni dönemde eski bakanlar ile siyasetçilerin yer alması bekleniyor.