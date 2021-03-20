Twitter'dan Türkiye kararı

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan'dan Twitter açıklaması geldi.

"Artık Twitter da Türkiye'de temsilci bulunduracak! Türkiye’den günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılardan Twitter da temsilci atayacağını bildirdi" diyen Sayan, "İnternet trafiği bant genişliğinin daraltılması yaptırımı uygulanmadan, Twitter’ın da 7253 sayılı kanunun getirdiği yükümlülükleri yerine getireceğini açıklaması sevindirici. Bilindiği üzere, Türkiye’den günlük erişimi 1 milyonu aşan yurt dışı kaynaklı sosyal ağların, Türkiye’de temsilci bulundurmasını öngören 5651 sayılı Kanunun ek 4’üncü maddesi 1 Ekim 2020 itibarıyla yürürlüğe girmişti. Twitter tarafından bildirilen temsilci atama kararı ile birlikte Pinterest dışında ülkemizde temsilcisi olmayan sosyal ağ sağlayıcısı kalmadı" ifadesini kullandı.