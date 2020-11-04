Twitter'dan Trump'ın paylaşımına 'yanıltıcı' işareti

Twitter, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Seçimi çalmaya çalışıyorlar" paylaşımına "yanıltıcı olabilecek içerik" uyarısını ekledi.

ABD'de başkanlık seçimlerinde Joe Biden'ın "Kazanacağız, zafer bizim" paylaşımının ardından, Trump Twitter'dan "Öndeyiz ama seçimi çalmaya çalışıyorlar. Buna izin vermeyeceğiz. Sandıklar kapandıktan sonra oy kullanılamaz" açıklamasını yaptı.

Twitter Trump'ın paylaşımına "Bu Tweette paylaşılan içeriklerin bir kısmı veya tümü tartışmalıdır ve bir seçime ya da başka bir toplumsal sürece katılma konusunda yanlış yönlendiriyor olabilir" uyarısını ekledi.