Twitter'dan Trump'ın paylaşımına tartışmalı etiketi

ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump, dün akşam birçok önemli eyalette öndeyken, "sürpriz oy yığınlarıyla" bu üstünlüğünün "sihirli bir şekilde kaybolduğunu" yazdı.

Twitter üzerinden paylaşımda bulunan Trump, "Dünya akşam birçok anahtar eyalette öndeydim, çoğunda bu üstünlük çok belirgindi. Bu eyaletlerin çoğu Demokratların kontrolündeydi. Sonra teker teker sürpriz oy yığınlarının sayılmasıyla bu üstünlük sihirli bir şekilde kayboldu. ÇOK İLGİNÇ. Bu arada anketçiler tarihi şekilde yanıldı" ifadelerini kullandı.

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Trump ikinci paylaşımında da, "Nasıl oluyor da posta yoluyla gönderilen oy yığınlarını saydıkları zaman oylar yıkıcı şekilde onlardan yana oluyor?" diye sordu

Trump, sabah saatlerinde yatımı açıklamalarda da Demokratların hile yaptığı iddia etmiş ve seçimleri kazandığını ileri sürmüştü.

Trump, bugün sayılan oylarla Michigan ve Wisconsin gibi eyaletlerde şimdilik üstünlüğünü kaybetti.

Twitter paylaşımı gizledi

Sosyal medya platformu Twitter, Trump'ın bu iddiasını gizledi ve etiketledi. Paylaşımın üzerinde 'tartışmalı' ve 'yanıltıcı olabilir' bilgisi verilirken, tweet kullanıcıların etkileşimlerine kapatıldı.