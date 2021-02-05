Twitter'dan Soylu'nun iki paylaşımına daha kısıtlama

Twitter, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun iki paylaşımına daha kısıtlama getirerek uyarı notu ekledi.

Soylu'nun "Terör örgütlerine ve sapkın LGBT'ye koruma kalkanı oluşturan Twitter; Şahit oluyoruz ki, eline geçirdiği iletişim tekeliyle ülkelerin kimyasını, demokrasinin kimyasını, huzurun kimyasını bozmaya çalışmaktadır. Emperyalizmin bu oyuncağı, insanlığı teslim alamaz..." ifadelerinin yer aldığı tweetine "nefret söylemi" uyarısı eklendi.

Twitter'ın kısıtlama getirdiği Soylu'nun diğer paylaşımı ise MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin dün Twitter tarafından uyarı notu eklenen paylaşımına verdiği yanıt oldu. Twitter bu paylaşıma "taciz içeren davranış" uyarısını ekledi.

Üç gün önce de Soylu'nun iki paylaşımına "nefret söylemi" içeriği gerekçesiyle uyarı notu eklemişti. O tweetlerde şu ifadeler yer alıyordu: "Bu Tweet, nefret içeren davranış hakkındaki Twitter Kuralları'nı ihlal etti. Ancak Twitter, Tweetin erişime açık kalmasının kamu yararına olabileceğini belirledi", "Boğaziçi Üniversitesi’nde Kabe-i Muazzama’ya yapılan saygısızlığı gerçekleştiren 4 LGBT sapkını gözaltına alındı!".

Dün de Bahçeli'nin de Boğaziçi Üniversitesi’ndeki protestolarla ilgili yaptığı bazı paylaşımlarına kısıtlama getirilmişti.