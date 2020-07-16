Twitter'a siber saldırı: Çok sayıda onaylı twitter hesabı hacklendi

Twitter, siber dolandırıcılık iddiaları ile sarsıldı.

Aralarında Bill Gates, Elon Musk, Joe Biden, Kanye West, Kim Kardashian ve Barack Obama gibi isimlere ait hesapların da olduğu bir çok onaylanmış twitter hesabının hacklendiği duyuruldu.

Siber saldırının kripto para dolandırıcılığı amacıyla yapıldığı düşünülüyor. Ele geçirilen hesaplardan yapılan ve çoğu hızla silinen paylaşımlarda belli bir bitcoin hesabına 1000 dolar gönderilmesi karşılığında 2 bin dolar kazanılacağı belirtiliyor.

Yapılan para transferlerini izleyen Blockchain.com internet sitesine göre, sahte paylaşımlarda verilen bitcoin adreslerine 116 bin dolar değerinde bitcoin gönderildi.

Twitter ise konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, güvenlik sorununun farkında olunduğunu ve düzeltmek için çalışmaların devam ettiğini bildirdi.