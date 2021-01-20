Twitter, Venezuela Ulusal Meclisi hesabını askıya aldı

Twitter, Venezuela'da Aralık ayında yapılan seçimlerde Bolivarcıların çoğunluğu elde ettiği Ulusal Meclis'in hesabını askıya aldı.

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Twitter, Venezuela Ulusal Meclisi'nin hesabını şirketin kurallarını ihlal ettiği iddiasıyla askıya aldı.

Venezuela'da Aralık 2020'de yapılan ve Bolivarcı Büyük Yurtsever Kutup'un kazandığı seçimlerin ardından yeni Ulusal Meclis Ocak ayı başında göreve başlamıştı.

ABD ve Lima Grubu seçim sonuçlarını tanımadığını, ABD destekli muhalefetin çoğunlukta olduğu eski Ulusal Meclis'i tanımaya devam edeceklerini duyurmuştu.

Venezuela Ulusal Meclisi'nin @LaNuevaAsamblea adlı hesabı Twitter tarafından askıya alındı.

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