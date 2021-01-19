Twitter ve Pinterest'e reklam yasağı getirildi, kısıtlama kararı yolda

Yurt dışı kaynaklı sosyal medya hesaplarının Türkiye'de temsilci bulundurmasına yönelik karara uymadıkları gerekçesiyle Twitter ve Pinterest'e reklam yasağı getirildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fethi Sayan, konuya ilişkin Twitter'dan yaptığı açıklamada, "7253 sayılı yasa gereği Türkiye’ye resmi temsilci atamayan yurt dışı kaynaklı sosyal medya şirketleri, artık ülkemizden reklam alamayacak. Reklam yasağının uygulamasını; BTK, BDDK, TCMB, VDK ve ilgili tüm kamu kurumlarımız hassasiyetle denetleyecek. Ayrıca reklam veren şirketlere de ceza kesilecek" dedi.

Bant genişliği daraltılması yolda

Reklam yasağı kararından sonra da temsilci atamayan sosyal medya ağlarına erişim kısıtlaması getirileceğini belirten Sayan, "Reklam yasağı uygulanmadan Türkiye’ye temsilci atamayı ve yükümlülükleri yerine getirmeyi kabul eden sosyal ağ şirketlerine teşekkürlerimi sunuyorum. Hiçbir vatandaşımızın ülkemizde sağlanan hizmetlerden mahrum kalmasını istemiyoruz. Dileriz ki hala temsilcisini bildirmeyen Twitter ve Pinterest de ivedilikle gerekli adımları atarlar. Yükümlülüğe uymamakta ısrar eden sosyal ağların bant genişliğinin daraltılması en son istediğimiz yol" ifadesini kullandı.