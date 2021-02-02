Twitter, Soylu’nun tweetlerini kısıtladı

Twitter, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun LGBT'lere yönelik nefret suçu işleyen tweetine uyarı notu ekledi.

Soylu, “Boğaziçi Üniversitesi’nde Kabe-i Muazzama’ya yapılan saygısızlığı gerçekleştiren 4 LGBT sapkını gözaltına alındı!” diye yazmıştı. Bakanı’nın bu sözleri sonrasında birçok sosyal medya kullanıcısı, söz konusu tweeti “Korumalı bir kategoriye karşı nefret suçu işlediği” gerekçesiyle şikayet etmişti.

Twitter, eski ABD Başkanı Donald Trump’a uyguladığına benzer şekilde, Soylu’nun şikayetlere konu olan tweetine uyarı notu ekledi.

Twitter’ın eklediği notta şunlar yer alıyor: “Bu Tweet, nefret davranışı hakkındaki Twitter Kuralları'nı ihlal etti. Ancak Twitter, Tweetin erişime açık kalmasının kamu yararına olabileceğini belirledi.”

Boğaziçi Üniversitesi’nde Kabe-i Muazzama’ya yapılan saygısızlığı gerçekleştiren 4 LGBT sapkını gözaltına alındı! — Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) January 29, 2021

İkinci uyarı

Twitter, Soylu'nun LGBT'lere yönelik nefret suçu işleyen tweetinin ardından "Tuzağa düşmeyin" paylaşımını da uyardı.