Twitter, İran’ın dini lideri Hamaney’in hesabını askıya aldı

İran’ın dini lideri Ali Hamaney’in Twitter hesaplarından biri, eski ABD Başkanı Donald Trump’a yönelik intikam saldırısı çağrısında bulunan bir görseli paylaşmasının ardından askıya alındı.

Twitter sözkonusu paylaşımı platformun kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle kaldırdı ve hesabı askıya aldı.

Hamaney’in askıya alınan hesabından yapılan paylaşımda, geçen yıl ABD’nin hava saldırısında öldürülen İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani için intikam çağrısı yapılmıştı. Trump’ın golf oynarken çekilen bir fotoğrafının yer aldığı paylaşımda “Süleymani’nin katili ve emri veren adam intikamı tatmalıdır. İntikam her an gerçekleşebilir" ifadeleri yer almıştı.

Twitter'da birden fazla hesabı bulunan Hamaney'in diğer hesapları ise kapatılmadı.