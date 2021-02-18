Twitter Erdoğan'ı etiketledi

Twitter, "Devlet destekli hesapları tespit etme çalışmamızı genişletiyoruz" başlıklı bir açıklama yayımlanmış, açıklamada, Ağustos 2020'de Çin, Fransa, Rusya, İngiltere ve ABD'li hesaplara dönük başlatılan "devlet destekli hesap" etiket uygulamasının 16 ülkede daha uygulanacağını duyurmuştu.

Bu açıklamanın ardından Twitter, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un da aralarında bulunduğu isimleri "Türkiye devlet görevlisi" olarak etiketledi.