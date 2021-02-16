Twitter, 'devlet destekli hesap' uygulamasını genişletiyor

Sosyal medya platformu Twitter, "Devlet destekli hesapları tespit etme çalışmamızı genişletiyoruz' başlıklı bir açıklama yayınladı.

Açıklamada, Ağustos 2020'de Çin, Fransa, Rusya, İngiltere ve ABD'li hesaplara dönük başlatılan "devlet destekli hesap" etiket uygulamasının yarın itibariyle 16 ülkede daha uygulanacağı kararı alındığı belirtildi.

Karara göre, söz konusu etiket uygulamaya, İran, Suudi Arabistan, Sırbistan, İspanya, Türkiye, Tayland, Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Honduras, Ekvador, Mısır, Küba, Kanada, Almanya, İtalya ve Japonya'da bulunan hesaplar da dahil olacak.

Açıklamada, uygulamanın doğrulanmış hükümet yetkililerinin ve devlet başkanlarının kişisel hesaplarını kapsayacağı belirtildi.