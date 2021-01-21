Sosyal medya şirketi Twitter, Çin’in ABD Büyükelçiliği’nin hesabını dondurdu.

Büyükelçilik bu ay içinde Çin’in Şincan eyaletinde Uygur kadınların artık “bebek makinesi” olmaktan kurtularak özgürleştiklerine dair bir haber paylaşmış ve paylaşım Twitter tarafından kaldırılmıştı.

China Daily gazetesinin haberinde, Şincan'da yapılan bir araştırmaya göre Pekin’in radikal dincilere karşı politikaları sayesinde Uygur kadınların özgürleştiği ve artık "bebek doğurma makineleri" muamelesi görmekten kurtulduğu belirtiliyordu.

Twitter'ın bu paylaşımını kaldırmasının ardından Büyükelçiliğin hesabından 9 Ocak’tan beri paylaşım yapılmadığı görüldü.

Eski ABD Dışişleri Bakanı Pompeo görevinin son gününde Çin’i Şincan’da Uygurlara karşı “soykırım”la suçlayan kararı aldığını açıklamıştı.

Twitter sözcüsü konuyla ilgili açıklamasında sözkonusu paylaşımın şirketin “insanlıktan uzaklaştırmayla ilgili politikasını ihlal ettiğini” ileri sürdü.

Batı'nın "baskı" iddialarına karşı Şincan'da radikal dincilere karşı mücadele ettiğini belirten Çin, Pompeo’nun “soykırım” suçlamasına sert tepki göstermişti. Pekin dün Pompeo'nun da içinde olduğu 28 ABD’liye Çin'in egemenliğini ihlal ettiği gerekçesiyle yaptırım kararını açıklamıştı.