Twitter, Çin Büyükelçiliği'nin Uygur kadınlarla ilgili paylaşımını sildi

Twitter, Çin'in ABD'deki büyükelçiliğinin Şincan'daki Uygur kadınlarla ilgili yaptığı bir paylaşımı sildi.

ABD'de Çin Büyükelçiliği, Twitter hesabından China Daily'de yayımlanan bir haberi paylaştı.

Haberde Çin'in Şincan'da kökten dincilik karşıtı politikalarının Uygur kadınlarını özgürleştirdiği ve artık kadınların bir "doğum makinesi" olarak muamele görmekten kurtulduklarına ilişkin bir rapora yer verildi.

Şincan Kalkınma Araştırma Merkezi'nin yayımladığı raporda ayrıca Uygur kadınlarının sağlık hizmetleri sayesinde daha özgüvenli ve bağımsız oldukları görüşüne yer verildi.

Haberde sözkonusu raporda ayrıca Şincan nüfusundaki değişimlerin "Bazı Batılı akademisyen ve siyasetçilerin defaten iddia ettikleri gibi Uygur nüfusunun 'zorla kısırlaştırılması' sonucu olmadığının belirtildiği" de ifade edildi.

Twitter büyükelçiliğin bu mesajını kaldırarak yerine sözkonusu paylaşımın Twitter'ın kurallarını "ihlal ettiği" mesajını yayımladı. Ancak şirket paylaşımın nasıl bir kural ihlali oluşturduğunu açıklamadı.

Çin'de halihazırda uygulanan doğum kontrol kurallarına göre çiftlere en fazla 2, bazı kırsal bölgelerde 3 çocuk sahibi olma izni veriliyor.