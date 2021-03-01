Tüvtürk'te çalışan işçiler tazminatsız işten çıkartıldı

Birçok ilde 100'den fazla işçiyi sendika üyesi olduğu gerekçesiyle işten çıkaran Tüvtürk Bolu istasyonunda 12 yıldır çalışmakta olan 3 işçi "Kod-29" gerekçe gösterilerek tazminat ödemeden işten çıkarıldı.

Türkiye Komünist Partisi (TKP) Bolu İl Örgütü, Bolu Tüvtürk araç muayene istasyonunda sürmekte olan işçi direnişine dayanışma ziyaretinde bulundu.

TKP'liler sendikalı oldukları için "Kod-29" ile hukuksuz bir şekilde işten çıkarılan işçilerin haklı mücadelesinde ve direnişlerinde dayanışma içinde olacaklarını belirtti.