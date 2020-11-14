'Tuvalet ihtiyacını bez bağlayarak gideriyorlar'

İzmir’de tramvayda çalışan kadın güvenliklerle ilgili önemli bir iddia ortaya atıldı.

İzGazete'ye ulaşan kadın güvenliklerin iddiasına göre, tramvay çevresinde tuvalet ihtiyacını giderecek bir imkan olmadığı ve mesaiden tüm gün boyunca ayrılamadıkları için kadın güvenlikler tuvalet ihtiyacını bez bağlayarak gideriyor. İsimlerini vermek istemeyen güvenlikler insani koşullardan uzak bir şekilde çalıştıklarını ve tuvalet sorunun çözülmesi için amirlerine sıkıntıyı bildirdiklerini ancak sonuç alamadıklarını söylüyor.

Sendika da iddiaları doğruladı

Habere göre, sorumlu sendika temsilcisi Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel İş 2 Nolu Şube Başkanı Arif Yıldız da iddiaları doğruladı. Yıldız şunları söyledi:

"Sıkıntılar bize birkaç hafta önce iletildi. Biz de bununla ilgili Metro Genel Müdürü Sönmez Alev ve Metro Genel Müdür Yardımcısı Ertan Sayılkan’ı aradık ancak kendileri sendikayla görüşmek istemediklerini belirtti. Bu sıkıntının bir an önce çözülmesi gerekiyor. Görüşme çabalarımız sürüyor. Eğer önümüzdeki günlerde bu sorun çözülmezse daha sert bir tutum sergileyeceğiz. Arkadaşlarımızın yaşadığı bu çağ dışı sorunu çözmek için elimizden ne geliyorsa yapacağız."