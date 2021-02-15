Tutuklanan Boğaziçilinin annesi AKP Sarıyer Belediye Meclis üyeliğinden istifa etti

Boğaziçi Üniversitesi eylemleri nedeniyle tutuklanan öğrenci Doğu Demirtaş’ın annesi Gamze Demirtaş, AKP Sarıyer Belediye Meclis üyeliğinden istifa etti.

Boğaziçi Üniversitesi eylemlerinde AKP'nin öğrencileri hedef aldığı operasyon sonucunda tutuklanan öğrenci Doğu Demirtaş’ın annesi Gamze Demirtaş, aynı zamanda AKP Sarıyer İlçe Kadın Kolları Başkanı.

Odatv’nin haberine göre, AKP Sarıyer İlçe Başkanlığı yöneticileri istifayı doğruladı ama sebebini açıklamadı. Gamze Demirtaş’ın istifasında sağlık sorunlarını gerekçe göstererek görevini bıraktığını ifade ettiği iddia edildi.

CHP heyetinin tutuklu öğrecilere düzenlediği ziyaret sırasında tutuklu öğrenci Doğu Demirtaş, ailesinin AKP’li olduğunu belirterek “Annem Gamze Demirtaş, AK Parti’nin Sarıyer Kadın Kolları İlçe Başkanı. Bir ülkede bir Bakan sürekli insanları hedef gösterirse, öğrencilere ‘sapkın’ derse, ‘Teröristleri içeri aldık’ derse, savcılar nasıl özgür karar verecek? Onlar da kendilerini baskı altına hissediyor, tutuklamaması gereken kişileri tutuklamak zorunda hissediyor. Süleyman Soylu, benimle nasıl helalleşecek? Bu kadar öğrenciyle ve aileleriyle ne kadar helalleşecek” diye sormuştu.