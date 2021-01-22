Tutuklama gerilimi: Soylu, Gül sorusunu yanıtlamadı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Polis Arama Kurtarma ekibi tanıtımına katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ile yaşandığı belirtilen gerilime ilişkin soruyu yanıtsız bıraktı.

Gazetecilerin konuya ilişkin sorusuna gülerek karşılık veren Soylu, “Şu anda ne programındayız? Türkiye bir afet bölgesidir ve afetlere karşı hepimiz tedbirli olmalıyız” dedi.

Ne olmuştu?

Soylu, annesine sosyal medya üzerinden küfreden bir kişinin adli kontrol talebiyle serbest bırakılmasına tepki göstermiş, Adalet Bakanı Gül ise, "Klavye başına geçip sosyal medyada bana her gün tutuklama siparişi verenlere sesleniyorum. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Burada kanunlar, kurallar, usuller işler; hukuk işler. Bu işleyişi beğenmeyen gider itiraz hakkını kullanır ama yargıya parmak sallayamaz" demişti.

Bu sözler Soylu'ya yanıt olarak değerlendirilmişti.