TÜSTAV Behice Boran arşivini yayımladı

TÜSTAV, Türkiye İşçi Partisi'nin kuruluşunun 60. Yılında TÜSTAV Behice Boran Arşiv Fonu'nda yer alan belgeleri dijital ortama aktararak web sitesi üzerinden erişime açtı.
TÜSTAV tarafından yayımlanan Behice Boran arşivine erişmek için: https://tustav.org/e-arsiv/tip-arsiv-fonu/behice-boran-arsiv-fonu/
TİP, 13 Şubat 1961'de sendikacıların başvurusu sonucu kurulmuştu. Partinin kurucuları Kemal Türkler, Avni Erakalın, Şaban Yıldız, İbrahim Güzelce, Ahmet Muşlu, Rıza Kuas, Kemal Nebioğlu, Hüseyin Uslubaş, Saffet Göksüzoğlu, Salih Özkarabay, İbrahim Denizcier ve Adnan Arkın olmuştu.