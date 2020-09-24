TÜSİAD Başkanı’ndan Selin Sayek Böke’ye 'kamulaştırma' ayarı

TÜSİAD dün “Salgın Döneminde Dünya Ekonomisi ve Türkiye’nin Makroekonomik Dengeleri” başlıklı bir webinar (çevrimiçi seminer) düzenledi. TL’nin “adil değeri” üzerine çalışmaları bulunan IIF Baş Ekonomisti Robin Brooks, Merkez Bankası eski Baş Ekonomisti ve Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi Hakan Kara, BETAM Direktörü Seyfettin Gürsel ve akademisyen Soli Özel’in konuşmacı olduğu webinarda açılış konuşmasını TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski yaptı.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu faiz artırımı kararını çok olumlu bulduklarını söyleyen Kaslowski, kısa konuşmasında “kamulaştırma” konusunda bir uyarıya da yer verdi. Devletin stratejik yönlendirmelerde bulunabileceğini ama özel sektörün faaliyet gösterdiği alanlarda “kamulaştırma” çağrısı yapılmasından rahatsız olduklarını dile getirdi. Kaslowski, doğrudan isim vermedi ama bu ifade CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke’nin kamu-özel işbirliği projeleri, özellikle de Limak, Kolin, Cengiz gibi grupların üstlendiği projeler üzerinden gündeme getirdiği “kamulaştırma” talebini işaret ediyor.