TÜSİAD Başkanı Özilhan: Nereye gittiğimiz konusunda kafamızda bir cevap yoksa plan nasıl yapılır?

TÜSİAD Genel Kurulu'nun açılışını Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Tuncay Özilhan yaptı.

Özilhan Merkez Bankası Başkanı'nın değişmesi gündemiyle ilgili eleştirilerde bulundu. Özilhan “Ortalığın toz duman olduğu yetki ve sorumluluklarının sınırlarının bulanıklaştığı durumlarda karar nasıl alınır? Nereye gittiğimiz konusunda kafamızda bir cevap yoksa plan nasıl yapılır? Kurumsal yapıların öngörüldüğü gibi çalışacağı varsayımı olmadan ne olacağı nasıl bilinir? İlan edilmiş kurallar yarın değişebilirse yarına ilişkin kararlar nasıl alınır” ifadelerini kullandı.

Özilhan, "Kurumsal yapılarda öngörülebilirlik olmadan plan yapılamaz" derken faiz konusunda da şunları dile getirdi:

“Yüksek faiz oranları tasarruf açığının sonucudur. Tasarrufları artıramazsak, TL’ye güveni tesis edip uzun vadeli dış kaynak çekemezsek hiçbir faiz indirimi kalıcı olmaz. Nitekim hep böyle oluyor. Bunları yaşadık gördük. Faizler bir tansiyon hastasının tansiyon ilacına verdiği tepki gibi hızla iniyor ve ilaç kesilince de yeniden çıkıyor. Bu iniş çıkışlar bünyeni daha da zayıflatıyor."

Genel Kurul'da yapılan seçimde, Tuncay Özilhan yeniden TÜSİAD YİK Başkanı seçilirken, Ömer Koç ise YİK Başkan Yardımcısı oldu.