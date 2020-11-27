TÜRKSAT'tan kimler 9 bin lira ek maaş alıyor?

Kamu İktisadi Teşebbüsleri’nin (KİT) büyük bölümü, AKP iktidarı döneminde yok edildi. Yıllardır izlenen politikalar ve kötü yönetim nedeniyle 2018 yılında zararları 11 milyar TL’ye ulaşan KİT’ler, yönetim kurullarına atanan isimler nedeniyle de sıkça tartışmalara konu oldu.

BirGün'den Mustafa M. Bildircin'in haberine göre, KİT’lerde yaşanan sorunlar, önceki gün toplanan Meclis KİT Komisyonu’nda da gündeme getirildi. TÜRKSAT’ın 2017 ve 2018 yılı mali hesaplarının masaya yatırıldığı toplantıya, şirketin yönetim kurulunda yer alan isimler ve aldığı maaşlar damga vurdu.

İbrahim Kalın da listede

Üyelerine aylık 9 bin 446 TL maaş ödenen TÜRKSAT’ın Yönetim Kurulu’nda da diğer KİT’lerin yönetim kurullarında olduğunu gibi tanıdık isimler yer alıyor. TÜRKSAT’ın Yönetim Kurulu’nda bulunan ve başka görevleri de olduğu için çift maaş alan isimlerden Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci ismi öne çıktı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü olan İbrahim Kalın’ın da üye olduğu TÜRKSAT’ın yönetim kurulu ile ilgili olarak CHP Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz şunları söyledi:

Sayın İbrahim Kalın 19 Ekim 2015 ve 31 Aralık 2016 tarihleri arasında TÜRKSAT Yönetim Kurulu’nda görev yapmış ancak aynı zamanda TEDAŞ’ın yönetim kurulunda da 19 Mart 2013 ile 31 Aralık 2015 tarihleri arasında görev almış. Arada kesişen iki buçuk ay var. Bu kesişmenin olduğu süre içinde hem Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü olarak hem TÜRKSAT’ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak hem de TEDAŞ’ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak maaş almış."

Başka görevlerinin yanı sıra TÜRKSAT Yönetim Kurulu üyeliği de yaparak çift maaş alan isimler bunlarla da sınırlı kalmadı. TÜRKSAT’ın 2017 ve 2018 yıllarına ilişkin mali hesaplarının incelendiği komisyonda görev yapan AKP Milletvekili Süleyman Karaman’ın, Nisan 2016 ile Nisan 2018 yılları arasında TÜRKSAT Yönetim Kurulu üyeliği de yaptığı bildirildi.

Listede yok yok

TÜRKSAT’ın Yönetim Kurulu’nda bulunan diğer bazı isimler ve “asıl görevleri” ise şöyle:

Salim Özpak, Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürü.

Mehmet Vecdi Gönül, eski Bakan.

İbrahim Eren, TRT Genel Müdürü.

Ali Taha Koç, Cumhurbaşkanlığı Bilgi Teknolojileri Başkanı.

Ek maaş için

CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu da TÜRKSAT yönetiminde yer alan isimleri şu sözlerle eleştirdi:

"TÜRKSAT’ta Sağlık Bakan Yardımcısı’nın ne alakası var? Salim Özpak, Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürü... Değerli arkadaşlar, görev alanı TÜRKSAT’la ilgili olan çok kıymetli isimler var akademide. Onun için bu KİT Yönetim Kurulu üyeliklerine atama koşullarının muhakkak tekrar değerlendirilmesi gerekiyor. Milyarca lirayı yöneten KİT’lerin yönetimini 10 bin TL ek maaş için bu şekilde oluşturmaktan vazgeçmeliyiz."