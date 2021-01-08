TÜRKSAT 5A uydusu fırlatıldı

TÜRKSAT 5A uydusunun, SpaceX firmasına ait Falcon 9 roketiyle ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral üssünden başarılı şekilde fırlatıldığı açıklandı.

Türkiye saatiyle 04.28'de yapılacağı planlanan haberleşme uydusunun fırlatılışı, hava şartları nedeniyle yaklaşık 1 saat ertelenerek Türkiye saatiyle 05.15'de gerçekleşti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türksat 5A uydusunun fırlatılmasını Ankara'da Türksat Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen törenle canlı olarak takip etti.

Anadolu Ajansı fırlatmanın ardından Türksat 5A uydusundan ilk sinyalin alındığını bildirdi. Bakan Karaismailoğlu, çalışmalarına başlanan Türksat 5B uydusunun da Haziran ayında uzaya fırlatılacağını açıkladı.