Türkiye'yle bir görüş ayrılığı açıklaması da Moskova'dan

Kremlin Sözcüsü Peskov’a, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Suriye’deki çatışmaların 10. yılı nedeniyle Bloomberg’de yayımlanan makalesinde, batılı ülkelere Suriye’de Türkiye’yi destekleme çağrısında bulunmuş olması soruldu.

Peskov soru üstüne, tarafların ordularının Suriye’de yakın işbirliği içinde olmalarına karşın Rusya ile Türkiye’nin birtakım görüş ayrılıklarının olduğunun da yadsınamayacağını kaydetti.

Sputnik'te yer alan habere göre Kremlin Sözcüsü, “(Türkiye ile Suriye’de) işbirliği yaptığımız alanlardaki (İdlib) durum kolay değil. Söz konusu alanlarda terörist unsurlar varlıklarını koruyorlar ki bu da durumu normalleştirmemizi engelliyor, yine de işbirliğimizi sürdürüyoruz” dedi.

“Suriye’ye ilişkin görüş ayrılıklarımız da mevcut” diye devam eden Kremlin Sözcüsü, sözgelimi Rusya’nın Beşar Esad’ı Suriye’nin meşru lideri olarak gördüğünü kaydetti.

‘Yeni anayasa hazırlanmasının alternatifi yok’

Bunun yanında, Kremlin Sözcüsü başka bir soru üstüne, Suriye’nin yeni anayasasını hazırlayacak komitenin oluşturulması üstündeki çalışmaların devam ettiğini belirtti. Söz konusu çalışmaların güç ve ağır ilerlediğini kaydeden Peskov “Yine de bunun başka bir alternatifi yok” vurgusunu yaptı.

NATO'dan görüş ayrılığı açıklaması

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de Avrupa Parlamentosu'ndaki savunma ve dışişleri komisyonlarının toplantısında yaptığı konuşmada Türkiye ile ilişkilere dair değerlendirmelerde bulunup "Ciddi endişelerimi dile getirdim; hepimizin bildiği gibi Doğu Akdeniz, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 savunma sistemlerini alma kararı ve Türkiye'deki demokratik haklara ilişkin ciddi görüş ayrılıklarımız ve bazı sorunlar var" demişti.