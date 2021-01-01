Türkiye'ye yaptırımları da içeren ABD Savunma Bütçesi yasalaştı

ABD Başkanı Donald Trump'ın 23 Aralık'ta veto ettiği 740 milyar dolarlık 2021 yılı ABD Savunma Bütçesi, ABD Senatosu'ndan üçte ikinin üzerinde oy çoğunluğuyla geçerek yasalaştı.

Cumhuriyetçi senatörlerin yasaya verdiği destek ise dikkat çekti. Yasa Trump'ın partisi Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu senatoda 13'e karşı 81 lehte oyla kabul edildi. Yasa 4 yıllık Trump'ın döneminde başkanın veto yetkisini aşarak kabul edilen ilk tasarı olarak kayıtlara geçti.

Yasa Türkiye'ye Rusya'dan S-400'leri satın alması nedeniyle, ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası (CAATSA) yasası kapsamında yaptırım uygulanmasını öngörüyor. ABD Dışişleri Bakanlığı ve Hazine Bakanlığı tarafından Türkiye'ye S-400'ler nedeniyle CAATSA yaptırımları 14 Aralık'ta açıklanmıştı. Bu nedenle yasanın kabul edilmesiyle Türkiye'ye yönelik yeni bir yaptırım uygulanması beklenmiyor.

Trump veto ettiği tasarıdaki sosyal medya şirketlerine yasal güvence sağlayan düzenlemenin "Çin’e yarayacağı"nı savunmuş ve tasarıdaki, Konfederasyoncu generallerin adlarının ABD askeri üslerinden silinmesi ve heykellerinin kaldırılmasına yönelik maddeye de karşı çıkmıştı.