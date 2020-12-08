Türkiye'ye yaptırım tartışması: Durum daha da kötüleşti

Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nda üye ülkeler, Doğu Akdeniz'de yapıcı tutum sergilemesi istenen Türkiye'nin beklentiye yanıt vermediği konusunda görüş birliğine vardı.

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, dün Brüksel'de yapılan dışişleri bakanları toplantısı sonrasında düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin tutumunda iyileşme olmadığını, bazı konularda ise tam tersine kötüleşmeden söz edilebileceğini söyledi.

'Türkiye hakkındaki değerlendirme olumlu değil'

Borrell, "Toplantıda tüm bakanlar, Türkiye'nin tutumunda esasa ilişkin bir değişiklik gözlemlenemediği, aksine pek çok açıdan durumun kötüleştiği konusunda değerlendirmede bulundu. Bölgedeki sismik araştırmalar sürüyor. Dışişleri Bakanları Konseyi'nin değerlendirmesi olumlu değil. Bakanlar, bu hafta yapılacak kritik öneme haiz zirve için, hükümet ve devlet başkanlarını bilgilendirecekler" dedi.

Borrell, AB liderlerinin zirvede Türkiye'ye ilişkin değerlendirmede bulunarak gerekli gördükleri kararları alacaklarına işaret ederken, "Sadece Yunanistan ve Kıbrıs değil, tüm üye ülkeler, Türkiye ile durumun çok dikkatli bir şekilde değerlendirilmesi gerektiğinin farkında. Mutsuz bir şekilde ifade ettiğim gibi, son zirveden bu yana pek de ilerleme, iyileşme görmedik" görüşünü aktardı.

"Peki gelinen aşamada, Türkiye ile ilişkilerde görüş ayrılıklarının aşılabilmesi için diplomasiye alan kaldığını düşünüyor musunuz?" sorusunu ise AB temsilcisi Borrell, şu sözlerle yanıtladı:

"Diplomasi, farklılıkların barışçıl yollarla, diyalog ile çözümlenebilmesi için icat edildi. Ve bunu yapmaya çalışıyoruz."

DW Türkçe'nin aktardığına göre Borrell AB dışişleri bakanların bugünkü değerlendirmelerle ilgili liderlerine bilgi vereceğini ve perşembe-cuma düzenlenecek zirvede Türkiye ile ilişkiler konusunda karar verileceğini söyledi.

'Başarılı olamadık'

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları toplantısının ardından yaptığı açıklamada Türkiye, Yunanistan ve Kıbrıs arasındaki uzlaşma çabalarının başarısız olduğunu belirtti.

Maas ülkesinin AB'nin Türkiye ile diyaloğu sürdürmesinden yana olduğunu belirttiği açıklamasında "Avrupa Birliği içinde özellikle Kıbrıs bakımından çok çok uzun zamandır tartışılanlar üzerinden bir tepki vermekle ilgileniyoruz" dedi.

"Prensipte Almanya Avrupa Birliği'nin Türkiye ile diyaloğu sürdürmesi görüşünde" diyen Maas, son gelişmelerle birlikte hayal kırıklığına uğradıklarını kaydetti.

Maas "Almanya son haftalarda Türkiye, Yunanistan ve Kıbrıs arasında uzlaşma sağlanması için çok çaba sarf etti. Ne yazık ki bu başarılı olmadı" diye konuştu.

Erdoğan: Elimizi havada bırakmayın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Üniversiteler Konseyi ve Akdeniz Üniversitesi tarafından düzenlenen Doğu Akdeniz Çalıştayı'na video aracılığıyla yaptığı konuşmada, Türkiye'ye yaptırım uygulanıp uygulanmayacağını tartışan Avrupa Birliği'ni eleştirdi.

"AB, içine düştüğü stratejik körlükten bir an önce kurtulmalı, Rum Kesimi ve Yunanistan tarafından Doğu Akdeniz'de bir 'koçbaşı' gibi kullanılmasına müsaade etmemelidir" ifadelerini kullanan Erdoğan, Doğu Akdeniz'e kıyısı olan bölge ülkeleri ve Kıbrıslı Türklerin de yer alacağı bir konferans düzenlenmesi önerisinin hâlâ masada durduğunu belirterek "Muhataplarımızdan, Türkiye'nin uzattığı bu eli havada bırakmamalarını bekliyoruz" dedi.

"Türkiye gibi, Akdeniz'in en uzun kıyı şeridine sahip ülkesinin burada yaşanan gelişmeleri tribünden izlemesinin mümkün olmadığını" ifade eden Erdoğan, "Ülkemizin, Antalya sahillerine hapsetmeyi amaçlayan plan ve haritaları kabul etmeyeceğini açıkça dile getirdik. Tehdit ve şantajlara boyun eğmeyeceğimizi, emperyalist yayılmacılığa izin vermeyeceğimizi muhataplarımıza ifade ettik. Biz kimsenin hakkını, hukukunu gasp etme peşinde değiliz, biz sadece haklarımızı elimizden almaya çalışan korsan zihniyete karşı dik bir duruş sergiliyoruz" diye konuştu

"Akdeniz'de kalıcı çözüm yolunda mesafe alınmak isteniyorsa, diplomasiye şans tanınması" gerektiğini söyleyen Erdoğan, "Başta Yunanistan olmak üzere Akdeniz'de komşumuz olan tüm ülkeleri, bu meseleyi 'sıfır toplamlı bir oyun' olarak görmekten vazgeçmeye çağırıyorum. Sağduyu, samimiyet ve aklıselimle hareket edildiğinde, herkesin hakkını koruyan, kazan-kazan temelli bir formül bulabileceğimize inanıyorum" şeklinde konuştu.