Türkiye'ye yaptırım açıklaması: Elimizdeki tüm imkanları kullanmaya hazırız

10-11 Aralık tarihlerinde düzenlenecek Avrupa Birliği (AB) liderler zirvesi öncesi açıklama yapan AB Konseyi Başkanı Charles Michel, AB'nin Ekim ayında sorunları gidermek ve ilişkileri iyileştirmek için Doğu Akdeniz sorunu konusunda Ankara'ya el uzattığını söyledi.

Michel ancak bu olumlu teklifin "Ankara'nın provokasyonlarına son vermesi karşılığında" yapıldığını dile getirdi.

DW Türkçe'nin haberine göre, o zamandan bu yana olumlu bir gelişme yaşanmadığına ve Türkiye'nin tek taraflı davranmaya ve düşmanca söylemler kullanmaya devam ettiğini söyleyen Michel, bu nedenle önümüzdeki hafta düzenlenecek AB liderler zirvesinde Türkiye'nin tutumuna karşı nasıl bir tepki verileceğinin görüşüleceğini dile getirdi.

"Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de Yunan karasularında doğal gaz arama faaliyetlerini sürdürdüğünü" belirten Michel, "Artık bu kedi-fare oyununa bir son verilmesi gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Michel sözlerini "Elimizdeki tüm imkanları kullanmaya hazırız" şeklinde sürdürdü.