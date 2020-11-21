Türkiye'ye silah ambargosu talebi

Almanya'da muhalefetteki Yeşiller ve Sol Parti, Suriye, Libya, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs gerilimlerini gerekçe göstererek Türkiye'ye yönelik silah ambargosu kararı alınması için meclise teklif sundu.

DW Türkçe'nin haberine göre, Sol Parti'nin hazırladığı ve "Türkiye'ye silah yok" başlıklı teklif bu hafta Federal Meclis'e gönderildi. Önümüzdeki hafta da meclis gündemine alınması bekleniyor. Her iki partinin çoğunluğu sağlamaları zor olsa da, sunulan tekliflerle konu Federal Meclis'in gündemine taşınmış oldu.

Sol Parti parlamentoya sunduğu teklifte, federal hükümetin onayladığı askeri ihracat izinleri sayesinde Alman şirketlerin Türkiye'ye 12 milyon 800 bin avro değerinde parça ve donanım sattığını ve bu sayede Türkiye'nin bir İHA donanması kurduğu belirtiyor.

Teklifte 2002 yılından bu yana Türkiye'ye 2 milyar 200 milyon avro değerinde askeri satış yapıldığını ve bunun 521 milyon 100 binini savaş gemilerinde kullanılan malzemelerin ihracatının oluşturduğu aktarılıyor. Denizaltıları ve malzemelerinin ihracatının da 2002 - Ekim 2020 arasında 128 milyon 800 bin avroya ulaştığı vurgulanıyor.