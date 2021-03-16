Türkiye'nin yeni salgın haritası açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 100 bin kişide haftalık vaka sayısını duyurdu.
En çok vaka Samsun, Sinop, Giresun, Balıkesir ve Kilis'te görülürken, en az Covid-19 vakası görülen iller Siirt, Şırnak, Hakkari, Şanlıurfa ve Batman oldu.
İstanbul'da 100 bin kişide 178,25, Ankara'da 68,53, İzmir de ise 78,57 vaka olduğu açıklandı.
İllerimizde 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık toplam vaka sayılarını harita üzerinde görebilirsiniz. Tedbirlere uyarak normalleşmek mümkün. pic.twitter.com/8RYfnGSIJB— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 15, 2021