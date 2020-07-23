'Türkiye’nin sınır güvenliği tehdit altında'

Koronavirüs salgınına rağmen son dönemlerde insan kaçakçıları Türkiye- İran sınırını adeta yol geçen hanına çevirdi. Van’ı merkez haline getiren insan kaçakcılığı şebekeleri, hergün onlarca kaçak göçmeni sınırdan geçirerek “ölüm rotası”na bırakıyor. Son olarak Van’da kaçak göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 60 kişi Van Gölü’nün sularına gömülerek can verdi. CHP Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, insanlık dramına dönüşen Türkiye- İran sınırındaki insan kaçakçılığını, araştırma ve soru önergeleriyle TBMM gündemine taşıdı.

Tedbir alınmazsa Ortadoğu'nun en istikrarlı sınırı istikrarsızlık kaynağı olacak

Sınır ötesi operasyon yapma, istihbarat toplama yetkisiyle Milli İstihbarat Teşkilatı'nın(MİT) da sınırlarda kontrol sorumluluğu bulunduğunu hatırlatan Kılınç, “Başta Van ve çevresi olmak üzere bölgede sınır güvenliğinin sağlanması ve insan kaçakçılının önlenmesi için etkili tedbirler alınmaz ise 1639’daki Kasrı Şirin Anlaşması’ndan bu yana hemen hemen aynı şeklini koruyan, Ortadoğu’nun en istikrarlı siyasi sınırlarından olan Türkiye-İran sınırı, ülkemizin güvenliğini ve istikrarını tehdit eden büyük sorunlara kaynaklık edecektir. “ dedi.

İnsan kaçakçılığı şebekesinin yabancı mensupları Van'ın köylerinde

Türkiye-İran sınırındaki insan kaçakcılığını koordine eden şebekenin yabancı mensuplarının da Van’ın köylerinde faaliyet yürüttüğüne dikkat çeken Kılınç, yasadışı faaliyetlerden elde edilen parasal imkanlarla bölgede bir çok sivil ve resmi kişilerin de suça bulaştırıldığını kaydetti.

'Ölüm Rotasına karşı hangi tedbirleri alacaksınız?'

TBMM’ye sunduğu araştırma önergesi ile birlikte İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Yüksel Mansur Kılınç, Soylu’ya şu soruları yöneltti:

Son iki yılda İran sınır hattındaki Van, Hakkâri, Ağrı, Iğdır illerinde kaç kaçak göçmen yakalanmıştır? Yakalanan kaçak göçmenler hangi ülkelerin vatandaşıdır?

Son iki yılda İran sınır hattında boğularak, donarak, trafik kazası veya diğer nedenlerle kaç kaçak göçmen yaşamını yitirmiştir? Hayatını kaybeden kaçak göçmenler hangi ülkelerin vatandaşıdır?

Son iki yılda İran sınır hattındaki Van, Hakkâri, Ağrı, Iğdır illerinde insan kaçakçılığına karıştıkları gerekçesiyle kaç kişi gözaltına alınmıştır? Gözaltına alınanlardan kaçı yabancı ülke vatandaşıdır?

Kaçak göçmenlerin yeni ölüm rotasına dönüştüğü belirtilen Van Gölü çevresindeki insan kaçakçılığını önlemek için hangi tedbirleri almayı düşünmektesiniz?

2019 yılı içerisinde ülkemizde insan kaçakçılığı suçlarına karıştıkları gerekçesiyle toplam kaç kişi gözaltına alınmıştır? Gözaltına alınan şüphelilerin vatandaşı oldukları ülkelere göre dağılımı nedir?

Ne olmuştu?

27 Haziran’da Van’ın Gevaş ilçesi Altınsaç Köyü’nden Van Gölü'ne açılan tekne bir süre sonra batmış, yürütülen arama çalışmaları sonucunda tekne Çarpanak Adası açıklarında 106 metre derinlikte bulunmuştu. Kaç kişinin bulunduğu tam olarak bilinmeyen tekneden şu ana kadar aralarında çocukların da bulunduğu 60 mültecinin cesedi çıkarıldı.

2019 yılında ve 2020’nin ilk aylarında da yine Van ili sınırları içerisinde gölde boğularak, trafik kazasında ve donarak yüzlerce kaçak göçmen yaşamını yitirmişti.