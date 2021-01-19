Türkiye'nin silahlı saldırı haritası: 2040 kişi yaşamını yitirdi

Salgın günlerinde de silahlı saldırılar devam etti. Umut Vakfı’nın 2020 yılına ait silahlı şiddetle ilgili hazırladığı rapora göre, yıl içinde yaşanan 3 bin 682 silahlı şiddetin yüzde 85’i ateşli silahlarla işlendi.

2020 yılında basına yansıyan 3 bin 682 silahlı şiddet olayında; 2 bin 40 kişi öldü, 3 bin 688 kişi de yaralandı.

Bu silahlı olayların 3 bin 128’inde ateşli silahlar (bin 303’ü tüfek, bin 825’i tabanca), 554’ünde ise kesici ve delici aletler kullanıldı. Yani cinayetlerin yüzde 85’i ateşli silahlarla işlendi.

Rapordan bir bölüm şöyle:

2020 yılı raporunda; 2015 yılıyla kıyaslandığında son 5 yılda, yani 2020 yılında silahlı şiddetin yüzde 69 arttığı dikkat çekiyor… 2015-2020 kıyaslamasında bazı bölgelerde de ciddi artışlar dikkat çekerken bazı bölgelerde ise olay sayılarında azalmalar görülüyor… En çok artışın yüzde 90’la İç Anadolu Bölgesinde yaşandığı görülürken son 5 yılda Marmara’da yüzde 75, Ege’de yüzde 71 artış dikkat çekiyor…









İller bazında baktığınızda ise 2020 yılında en çok olayın yaşandığı ilk 10 il şöyle:

