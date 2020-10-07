Türkiye'nin S-400 testi öncesi ABD'den açıklama: Son derece endişeliyiz

Türkiye'nin S-400 testine ilişkin hamlesinin ardından ABD'den açıklama geldi.

Haber Merkezi

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’nin Rusya’dan satın aldığı S-400'leri test edebileceğine ilişkin açıklamadan dolayı son derece endişe duyduklarını açıkladı.

S-400'ler test için önceki gün Sinop'a taşınmıştı.

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S-400'ler Sinop'a sevk edildi