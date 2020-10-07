ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’nin Rusya’dan satın aldığı S-400'leri test edebileceğine ilişkin açıklamadan dolayı son derece endişe duyduklarını açıkladı.
S-400'ler test için önceki gün Sinop'a taşınmıştı.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Türkiye'nin S-400 testi öncesi ABD'den açıklama: Son derece endişeliyiz
Türkiye'nin S-400 testine ilişkin hamlesinin ardından ABD'den açıklama geldi.
Haber Merkezi
ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’nin Rusya’dan satın aldığı S-400'leri test edebileceğine ilişkin açıklamadan dolayı son derece endişe duyduklarını açıkladı.
S-400'ler test için önceki gün Sinop'a taşınmıştı.