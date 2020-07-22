Türkiye'nin Meis Adası'ndaki sismik faaliyetlerine AB, ABD ve Yunanistan'dan uyarı geldi

Türkiye'nin Yunanistan'a ait Meis adasının güneydoğusu açıklarına sismik arama gemisi gönderme planlarına AB, ABD ve Yunanistan'dan uyarı geldi.

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis yaptığı açıklamada, ''Türkiye Doğu Akdeniz'de tansiyon yaratmaya devam ederse AB'nin Türkiye'te yaptırım uygulamaktan başka çaresi kalmayacak dedi.

Ayrıca Miçotakis Yunanistan Ordusu'nun teyakkuz haline geçtiğini bildirdi.

Atina'da bulunan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas da yaptığı basın toplantısında Yunanistan'ın tüm gelişmeleri yakından takip ettiğini ve Yunanistan'ın AB'nin tam desteğini sahip olduğunu söyledi.

Yunanistan dışişlerinden resmi açıklama

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan resmi yazıda ise '' Türkiye'nin yeni bir yasa dışı Navtex yoluyla Akdeniz'de atacağını duyurduğu adım bölgemizdeki tansiyonu yükseltecek bir girişimdir. Bu durum Türkiye'nin uluslararası hukuku ve uluslararası deniz hukukunu ihlal etmek konusundaki ısrarını göstermektedir'' denildi.

ABD, planların askıya alınması gerektiğini açıkladı

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan resmi açıklamada da ABD'nin gelişmelerden haberdar olduğunu ve Türkiye'ye duyurulan planları askıya alması ve bölgede tansiyonu arttıracak adımlardan ve operasyonlardan kaçınması çağrısı yapıldı.