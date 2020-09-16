Türkiye’nin Küba Büyükelçisi'nden ABD karşıtı açıklama

Türkiye’nin Küba Büyükelçisi Berris Ekinci geçtiğimiz günlerde verdiği demeçle Küba basınında gündem oldu. COVID-19 hastalığına karşı Küba’da devam eden aşı çalışmalarını yakından takip ettiklerini ifade eden Ekinci, ekonomik alanda iki ülke arasındaki işbirliğini artıran yeni bir adımın haberini verdi ve ada üzerindeki ABD yaptırımlarını kınadı.

Büyükelçi Ekinci insan deneyleri aşamasına geçilmiş olan SOBERANA adlı aşı ile özel olarak ilgilendiklerini söyledi. Ardından Eski Havana’da yer alan Sierra Maestra Cruise Gemileri Limanı’nın işletmesinin Global Ports Holding adlı Türk şirketine verildiğini duyurdu. Cruise gemileri ile ilgili ABD yaptırımlarının adı geçen şirketin faaliyetlerini de olumsuz etkilediğini dile getiren elçi, Türkiye’nin ABD’nin Helms-Burton Yasası kaynaklı tek taraflı yaptırımlarını kınadığını, bu yaptırımların Küba dışında da etkili olduğunu, Türk şirketlerini de etkilediğini dile getirdikten sonra, “ancak yaptırımlar en önemlisi Küba halkının gündelik yaşamını olumsuz şekilde etkilemektedir” dedi.