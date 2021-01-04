Türkiye'nin Köln Başkonsolosu şoförünün oğlu ölü bulundu

Almanya'da Türkiye'nin Köln Başkonsoluğu şoförünün 3 gündür kaybolan 25 yaşındaki oğlu Ahmet Kiranlioğlu ölü bulundu.
DHA'da yer alan habere göre, baba İsrafil Kiranlioğlu, 31 Aralık Yılbaşı gecesi sosyal medya hesabından oğlundan haber alamadığını duyurdu.
Paylaşımın ardından Ahmet Kiranlioğlu’nun arkadaşları kendisini Köln kenti ve çevresinde aramaya başladı.
Neuss polisi kayıp gencin cesedini Düsseldorf yakınlarındaki Neuss kentindeki Ren Nehri'nde bulunduğu ifade edildi. Kayıp gence ait aracın da Köln’ün Poll semtinde Rodenkirschen köprüsü altında içinde bir mektup ile bulunduğu ifade edilirken, Köln polisi Ahmet Kiranlioğlu’nun şüpheli ölümüne ilişlkin soruşturma başlatıldığını kaydetti.