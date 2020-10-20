Türkiye'nin İkinci Dünya Savaşı'na katılımıyla ilgili belgeler yayımlandı

Rusya Dış İstihbarat Servisi Başkanı Sergey Narışkin, Moskovskiy Komsomolets gazetesine İkinci Dünya Savaşı’yla ilgili belgeler verdi.

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, söz konusu belgelere ilişkin haberi, "Rusya Dış İstihbarat Servisi, Türkiye’nin İkinci Dünya Savaşı'na katılımıyla ilgili belgeleri yayınladı" diyerek paylaştı.

Türkiye'ye ilişkin istihbari notları içeren belgelerden söz eden yazı şöyle:

“Bletchley Park” keşfi

Elimde soluk pembe, sarı ve neredeyse kahverengi sayfalar var (Majesteleri Zaman onları farklı renklere boyamış). Her birinin üzerinde üst tarafta kırmızı harflerle TOP SECRET yazıyor. Alt tarafta ise yeni basılmış, mavi, “Gizliliği Kaldırılmış” kaşesi var.

Hani derler ya, harika olan her şey er ya da geç sıradan hale gelir. Peki bizi Hitler’in röportajından sonra ne şaşırtabilirdi ki? Altı ay önce “Reports interview with HITLER. 1944” gibi muhteşem bir başlığa sahip, gizliliği kaldırılmış bir belge yayınlamıştık, hatırlıyor musunuz? Bu tam olarak bir röportaj değil, Japon büyükelçinin Führer ile Berlin’de yaptığı bir sohbetti (elçi sorular yöneltti, Führer yanıt verdi). O yapraklara Churchill’in ve daha sonra Stalin’in elleri değdi.

Bu nedenle tekrar ediyorum, bundan sonra bizi başka bir şey şaşırtabilir mi? Elimde tuttuğum sayfalara bakarken bunları düşündüm.

İstihbarat çalışanı Boris Mihailoviç, “SVR Başkanı Sergey Narışkin’in gizliliği kaldırıldıktan hemen sonra Moskovskiy Komsomolets’e iletme sözü verdiği belgeleri elinizde tutuyorsunuz. İngiltere Hükümet İletişim Merkezi Bletchley Park’tan Kim Philby tarafından telsiz dinleme sonucu elde edilen materyaller bunlar” dedi.

Aaa, bu çok iyi bildiğimiz BP (kısaca bu şekilde belirtiliyor). Hitler’le yapılan röportaj bizzat onun tarafından ele geçirildi ve daha sonra oradan istihbarat görevlilerimizin ve Sovyet liderinin önüne geldi.

Genel itibarıyla Bletchley Park, Londra yakınında bulunan, zamanında İngiliz istihbaratı MI-6 tarafından satın alınan bir bina kompleksidir. Efsanevi Bletchley Park, dünyanın her yerinden yüzlerce eşsiz hackerın çalıştığı kodlar ve şifreler okulunun devlet konutuna ev sahipliği yapıyordu. Onlara günümüz hackerlarının öncüleri denilebilir ancak onlar bilgisayarlara değil metinlere (tam olarak radyo dalgalarına) sızabiliyordu.

Boris Mihailoviç, “Kim Philby ve ‘Chambridge Beşlisi’nden arkadaşları, Bletchley Park’tan bizler için çok sayıda belge ele geçirdi. Onların bunu nasıl yaptıklarını bir düşünün. Her gün sisli gecenin gölgesinde İngiliz karşı istihbaratı tarafından yakalanma riski altında, ya orijinalleri ya da fotokopileri elde ettiler. Bunu tüm savaş boyunca yaptılar” ifadelerini kullandı.

Kim Philby’yi çok iyi biliyoruz. 20. yüzyılın efsanevi casusu. MI-6 başkanlığına atanmasına 5 dakika kala olan ve aynı zamanda da önde gelen bir Sovyet ajanıydı. Philby, bizzat Churchill’in kendisini kandırmayı başardı, 30 yıldan daha uzun bir süre ifşa olmadan çalıştı. Moskovskiy Komsomolets, Philby hakkında çok yazdı, eşi Rufina’yla yapılan röportajları (istihbaratçının şaşırtıcı yaşam ve aşk geçmişini anlattı) yayınladık. Ancak özellikle de, onun ülkemiz için çok önem taşıyan belgeleri Moskova’ya iletmeyi başardığı üzerine çok konuştuk. Philby’nin ele geçirdiği tüm materyalleri artık bildiğimizi sanıyordum. Ancak bilmediğimiz ortaya çıktı!

İşte bu sayfalar, bunun kanıtı.

Bletchley Park’tan gelen belgelerin bir kısmı imha edildi, bir kısmıysa saklandı. Günümüze kadar gelen belgeler arasında Türkiye’yle ilgili olanlar var. SVR’nin onların gizliliğini kaldırma vakti, bizim de onları yayınlama vaktimiz geldi. Erdoğan’ı şaşırtmanın da...

Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nın şifreli yazışmaları

Bir tarihçi, “Bilindiği gibi Türkiye, İkinci Dünya Savaşı’nda görece tarafsız bir tutum sergiledi (görece çünkü cepheye silah sevkiyatı yapılması için Almanya’nın boğazları kullanmasına izin verdi). Savaşın sonunda anti-Hitler koalisyonuna dahil oldu ve faşistlere savaş ilan etti” dedi.

Önümdeki belgelerin bir kısmı, Japonya’nın Ankara büyükelçisinin Tokyo’yla Türkiye’nin Almanya’yla ilişkilerini kesmesi konusunda yaptığı şifreli yazışmaların telsiz dinlemesi sonucu elde edildi. Bu belgeler, Bletchley Park’taki İngiliz kriptocuların yalnızca Alman Enigması’nın kodunu değil, aynı zamanda Japon İmparatorluğu’nun şifrelerini çözdüğünü kanıtlamaktadır.

Gelin, bu sayfaları göz atalım.

1 Ağustos 1944. Japonya’nın Ankara büyükelçisi.

“İngiltere ve Amerika, Fransız cephesindeki çatışmalar belirleyici bir hal almadan önce Türkiye’yi savaşa sürükleyecek gibi görünüyor. Şu anda bu ülkeler, Türkiye’ye dayanılması zor olan, giderek artan bir baskı uyguluyorlar. Ancak Sovyetler Birliği’nin hala sergilemeye devam ettiği kaçamak tavrından cesaret alan Türkiye, savaşa dahil olmayı reddetti ve bu dönüm noktasından kaçınmayı başardı.

Şimdi de İngilizlerin baskı yapmaya devam ettiği açık şekilde görülüyor... İstanbul’da bu konuşuluyor... Kötümserlik için bir neden olduğunu düşünmüyorum ve Kızıl Ordu’nun Balkanlar’a yaptığı baskıların bir sonucu olarak savaşta ciddi bir değişiklik yaşanmasının önünde engeller olduğunu öngörüyorum...

Şu anda Fransız cephesinde ciddi sıkıntılar var ve Türkiye’yi savaşa dahil etmek istemek doğal bir durum...”

6 Ağustos 1944. Japonya’nın Ankara büyükelçisi, raporuna “Türkiye ile Almanya’nın kopuşu” adını verdi.

“Elde edilen bilgilere göre, Başbakan Saraçoğlu TBMM’de yapılan bir kapalı oturumda şunları söyledi:

Türk hükümeti, Almanya’yla ilişkilerin kesilmesinden sonra bile İngiltere ve Amerika’ya hava ve donanma üsleri sağlamayacak...

Son zamanlarda Türk hükümeti, Sovyetler Birliği-Türkiye ilişkilerini iyileştirmek için birkaç girişimde bulundu, ancak başarısız oldu. Eğer bu böyle devam ederse, Türkiye fiilen tecrit edilmiş olacak. Görünüşe göre TBMM üyeleri, buna kararlılıkla karşı çıktı ve ilişkilerin kesilmesinin savaştan, İngiltere’nin Türkiye’yi Almanya ve SSCB’den korunmak için kendi çıkarları doğrultusunda kullanmasından başka bir şeye yol açamayacağı görüşünü desteklemeye devam etmektedir...

…Bir grup üst düzey Türk subayı, 31 Temmuz’da başbakana ve 1 Ağustos’ta cumhurbaşkanına sadakat yemini etti. Bununla birlikte subaylar, Türk askerlerinin mevcut moral durumu ve onların Alman yanlısı tutumları göz önüne alındığında, şu anda Almanya’ya karşı herhangi bir düşmanca eylemde bulunmanın imkansız olduğunu ülke yönetimine bildirdiler.”

Boris Mihailoviç, “İngiliz siyasi liderliği, anti-Hitler koalisyonundaki müttefiklerinden, özellikle de SSCB’den önemli stratejik bilgileri sakladı. Zira Türkiye’nin savaştan çekilmesi ve ardından Şubat 1945’te Türkiye tarafından Almanya’ya savaş ilan edilmesi, İkinci Dünya Savaşı’nın sonlarında yaşanan en ciddi olay oldu. Bu, Almanya’nın askeri birliklerini donatmak ve hammadde elde etmek için Boğaziçi ve Çanakkale Boğazlarını artık özgürce kullanamayacağı anlamına geliyordu” ifadelerini kullandı.

Betchley Park’ta gizliliği kaldırılan diğer iki belge, Türkiye’nin Yunanistan ve Yugoslavya büyükelçilerinin telgraflarından oluşuyor. Bu durum, Türk büyükelçilerin de İngilizler tarafından izlendiğini ve müttefiklerimizin bize hiçbir şey bildirmediğini gösteriyor.

Büyükelçilerin yazışmalarında da tümüyle Türkiye-Almanya ilişkilerinden (İkinci Dünya Savaşı dönemindeki başlıca konulardan biri) bahsediliyordu. Yazışmalarda Avrupa’da hüküm süren ruh haliyle ilgili mesajlar da var. Örneğin; 21 Haziran 1944’te Türk büyükelçinin Yunanistan’dan anavatanına, Türkiye Dışişleri Bakanlığı’na gönderdiği deşifre edilmiş telgrafta şöyle yazıyor:

“...Yunanistan’daki cumhuriyetçi çevrelerin eğilimlerinde monarşi lehine gözle görülür bir değişiklik oldu ve raporlara göre bu değişiklik askerler arasında hissediliyor... İngiliz büyükelçisinin kontrolünde polemik yürütülüyor... Parti liderleri İngiltere’yle dost olma niyetinde ve tüm bunlar Yunan dış politikasının ayrılmaz bir parçası... Hiç şüphe yok ki, bu dostluk ve anlayış, dünya bölündükten sonra istikrarın temeli olacaktır...”

Çok kısa süre önce gizliliği kaldırılan tüm bu belgeler, şüphesiz tarihçiler için daha büyük önem taşımaktadır. Savaşla ilgili her şeyi bilmelerine rağmen, bu kağıtlar sanatçının halihazırda tamamlanmış tablosuna yapılan son vuruşlar gibidir.

Genele bakıldığında ise, İngiliz istihbarat servislerinin Almanya, Japonya, Türkiye, Fransa, Yunanistan ve diğer ülkelerin şifreli yazışmalarına yalnızca İkinci Dünya Savaşı boyunca değil, savaştan sonraki bir dizi durumda da erişebildiği görülmektedir. Yakın gelecekte SVR’nin Bletchley Park’tan alınan bu belgelerin gizliliğini kaldırması da olasıdır.