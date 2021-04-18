Türkiye'nin en zengini Ülker, tarikat ile siyasi parti üyeliğini aynı kefeye koydu: İşten ayrılın deriz

Forbes dergisinin 2021 zenginler listesine 6,3 milyar dolarlık servetiyle Türkiye'den ilk sırada giren Yıldız Holding sahibi Murat Ülker, kişisel blogunda dikkat çeken bir yazı yayımladı.

Yazısında işyerinde "tarikat ve siyasi parti propagandası"nı yasakladıklarını belirten Ülker'in Türkiye'de yasak olan tarikatlerle, üye olmanın Anayasal hak olduğu siyasi partileri aynı kefeye koyması dikkat çekti. Ülker propaganda yapanları işten çıkarttıklarını da belirtti.

'Muhafazakarlık müslümanlık değil'

Ülker yazısında "Muhafazakar olmak tutuculuktur. Bu ise müslümanlık değildir" dedi, faizden kaçınmanın mümkün olmadığını kaydederek "Rabbim bizi affeylesin" ifadesini kullandı. Ülker'in işyerinde tarikat ya da siyasi parti propagandasının yasak olduğunu söylemesi de dikkat çekti.

Kişisel blogunda "Babamın Tavsiyesiyle Dinimi Hep Nasıl Yaşadım?" başlığıyla yayımladığı yazısında Ülker "Yapı itibarıyla hiçbir şeyin olduğu gibi muhafazasına inanmıyorum. Terakki’ye, yani sürekli gelişmeye inanıyorum. Zaten dinim İslam da bunu söylüyor. İslam dini ilericidir. Muhafazakar olmak tutuculuktur. Bu ise müslümanlık değildir" ifadelerini kullandı.

Bu nedenle kendisini "tutucu" olarak tanımlamadığını belirten Ülker, "muhafazakar iş adamı" kavramına inanmadığını kaydederek "Ülker; hiçbir zaman iş yapış ve tutuş biçimiyle tutucu olmadı. Çağın şartları neyse onu denedik. İşimizde her zaman o şartlara ayak uydurmaya çalıştık" diye belirtti.

'Faiz bulaşıyor, rabbim affeylesin'

"Ama yaşadığımız çelişkiler oluyor tabi" diyen Ülker yazısına şöyle devam etti: "mesela bizim dinimizde faiz haram; işimizi yaparken de kısmen faizli finansman kullanmak zorunda kalıyoruz. İşimizin aslı helal ama bazı iş yapış şeklinde faiz bulaşıyor. Bundan kaçınmanın yolu: İş yapmamaktı! Zira bizim ihtiyacımızı global kurallar çerçevesinde karşılayabilecek faizsiz kurumlar hala yok. Zaten tüm global sistem böyle olunca bu durumdan kaçınmanın da pek imkanı yok. Rabbim bizi affeylesin. Amin".

'Tarikat ve siyasi parti propagandası yasak'

"İş hayatında farklı olan arkadaşlarımla karşılıklı bir saygı ortamında çalışıyoruz" diyen Ülker "Bunun haricinde, birisi başka bir niyetlerle davranıyor ise, mesela politika yapacaksa veya işi başka bir şeye alet edecekse, bence kabul görmez ve ben onunla çalışmam. Parti, tarikat veya başka bir menfaat grubu mensubu olabilirsiniz; ama iş yerinde bunlarla ilgilenmek ve propagandası yasaktır. İşyerinde böyle bir çaba ve gaye gütmek kabil değildir. O halde bizim işimizden ayrılınız deriz" dedi.