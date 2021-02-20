Türkiye'nin en büyük organize sanayi bölgelerinden birinde salgının bir yılı

Türkiye'de salgının üzerinden neredeyse bir yıl geçti. Emekçilerin bu süreçte yaşadığı sorunlar katlanarak artmaya devam ediyor. Patronların kâr hırsı bir kez daha insan sağlığının değil, 'üretimi' başa yazıyor, işçilerin ölümü hiçe sayılıyor.

Türkiye'nin en büyük işçi havzalarından biri olan Çorlu, Çerkezköy bölgesinde salgının bir yılının nasıl geçtiğini o bölgede çalışan bir iş yeri hekimliyle konuştuk.

Patronlar için mesele üretimin güvenliği

Salgının ülkemizde görülmesinin üzerinden neredeyse 1 yıl geçti. Sizde işçi sınıfının yoğun olduğu bir kentte iş yeri hekimsiniz, nasıl geçti bu 1 yıl diyerek başlamak isterim.

Bu bir yılık dönem, önce durumun ciddiyetini kavrayamayan bir anlayışla başladı. Sadece Sağlık Bakanlığı ve bizim direkt bağlı olduğumuz Çalışma Bakanlığı’nın al(ama)dığı önlemler ve zamanında gösteremediği reaksiyondan bahsetmiyorum, aynı zamanda Dünya Sağlık Örgütü, yerel ya da uluslararası ölçekte bilim kuruluşlarının da kafası çok karışıktı ilk başta. Bunun yorumu şudur: kapitalizm böylesi felaketler ve daha birçok şey için örgütsüzdür ve böylesi felaketleri “akışına, şansa” bırakır.

Sonra meselenin ciddiyeti anlaşılmaya başlayınca, tüm dünyada var olan eğilim ülkemizde de görüldü: Üretim devam etmeli.

Bu argümanı desteklemek için, bu söylemin altını doldurmak için onlarca bahane ürettiler. Mesela üretim devam etmezse nasıl geçinecektik, bu dönem tüm dünya için çok sancılıydı, bu darboğazı atlatmanın yolu üretmek hatta daha fazla üretmekti vs vs. Tabii ki işçiler işçi servislerini, toplu taşımayı kullanmaya, aynı işletmelerde kalabalık olarak bulunmaya devam ettiler. Bazı işletmelerin yapısı gereği çok sıkı, yan yana bir çalışma şekli vardır mesela, Covid-19 açısından direkt risktir.

Doğal olarak iş yerlerinde Covid-19 vakaları öbekleşmeye ve artmaya başladı.

Bir yıl içerisinde uygulamalar sürekli şekil değiştirdi ve bunu sadece ülkemizde değil dünyanın tamamında gördük. Dedik ya, kapitalizm halkın sağlığının söz konusu olduğu sorunlarda plansız ve örgütsüzdür diye, işte bu sebeple günü kurtaran önlemler alınmaya başlandı. Önlemlerin yeterliliği ya da önlemlerin çeşitliliği işletmeden işletmeye farklılık gösterdi elbette. Bazı işletmeler önlemleri bir “maliyet kalemi” olarak algıladı uzun bir süre. Şimdi çoğu bu eğilimde değil, ama orada da esas mesele tabii ki “üretimin güvenliği”.

'Kanun, fatura kestiğiniz ve gelirinizi oluşturan bir işletmeye yaptırım uygulamanızı bekliyor'

İş yeri hekimleri salgın önlemleri konusunda üzerlerine düşeni yapabiliyor mu? Baskıyla karşılaşıyor musunuz? Patronların iş yerinde hasta olan birisiyle birlikte çalışanların temaslı yazılıp, karantinaya alınmaması için baskı yaptığı örnekler gördük. Yaygın mı bu durum?

İş yeri hekimlerinin Covid-19 salgını öncesinde de sorunları vardı. Bunların en önemlisi işyeri hekimleri bir şirket (OSGB) adına ya da bir şirketten bağımsız bireysel olarak çalışıyorlar. Her iki durumda da hizmet verilen -iş yeri hekimliğinin yapıldığı- fabrika, işletmeye fatura kesilir ve iş yeri hekiminin geliri buradan sağlanır. Kanun, -fatura kestiğiniz ve gelirinizi oluşturan bir işletmeye “yaptırım uygulamanızı” bekliyor. Bir kere bu teorik ve teknik olarak oldukça sıkıntılı ve işlevsiz bir mekanizma. Bu durum salgından önce de böyleydi, hatta işyeri hekimleri yıllardır bu meseleden sürekli şikayetçidirler.

Ancak salgın döneminde bu durum ağırlığını daha fazla hissettirdi denebilir. Mesela işletmede Covid-19'lu bir vaka tespit edildiğine, bu kişi -ya da bu kişi ile temaslı olup filyasyona girebilecek bir çalışan-, eğer işletmede kritik bir yerde -vardiya amiri ya da üretimin kritik bir safhasında olup yeri mevcut imkanlarla hemen doldurulamayacak bir çalışan- ise bu kişiyi işletmeden ayırmamak, karantinaya göndermemek eğiliminin olduğunu bir sürü firmada gördük.

'Kendi imkanlarımızla doğaçlama şeyler yaptığımız çok oldu'

Sağlıkçılar salgın döneminde çeşitli genelgeler ve protokollerle yönlendirildi. Hangi durumda test yapılacak, kimler karantinaya alınacak vs. Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı yönergelerdi bunlar. İş yeri hekimleri için bir de Çalışma Bakanlığı'nın belirlediği talimatlar var. Bunlar sizce yeterli ve bağlayıcı mı? Özellikle Çorlu ve Çerkezköy sanayi hattı olarak biliniyor. Yüzlerce fabrikanın olduğu yerler. Fabrikalarda durum nedir? Pandemi kuralları uygulandı mı, uygulanıyor mu? Tutarsızlıklarla karşılaştığınız oluyor mu?

Çalışma Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı (hatta başka pek çok kurum) bir sürü genelge, talimat yayımladı. Hatta bir dönem bunları takip etmek imkansızlaştı. Dünya Sağlık Örgütünden en küçük idari birime kadar salgın esnasında neler yapılacağı/yapılmayacağı üzerine uzun bir süre değişken açıklamalar oldu.

Sabit yönergelere bile uyum sağlamayan ya da yapılması gerekenleri öteleyen firmalar elbette böylesi bir değişkenlikte birçok şeyi atlayacaktı ki öyle de oldu. Yaptırım gücü meselesine gelince elbette yaptırım gücü düşüktü bu yazılı belgelerin.

Salgında sağlık çalışanlarının yükü inanılmaz arttı. Salgının başlarında, tespit edilen bir vaka için Halk Sağlığı/İlçe Sağlık müdürlüğü vb kamu kuruluşlarından aynı gün içinde geri dönüş alıyorken vakalar arttıkça 2 gün hatta 4 gün sonra bile geri dönüş alındığı oldu. Dolayısıyla kendi imkanlarımızla doğaçlama şeyler yaptığımız çok oldu.

İş yeri hekiminin, çalıştığı firmaya öneriler vermek ve uyarılar yapmak dışında zaten bir işlevi yok. Bu, olağan (salgının olmadığı) dönemlerde bile imkansızken salgın döneminde yaşadıklarımızı düşünün artık.

Sorunuzda geçen “talimatların yeterliliği” meselesine dönersek bence talimatların birçoğu yeterliydi ancak işletmelerin bu metinlerde yazanları tam anlamıyla yapmaları çok uzun zaman aldığı gibi hatırı sayılır bir kısmı da hala eksiklere sahip.

Zaten “üretime ara vermeden devam etmek” anlayışını hadi diyelim kabul ettik, devam eden bu üretimin salgının yayılmasına olan katkısını en aza indirmek gerekirdi, onun da yapılamadığını görmek gerek.

'Bir kişinin bir fabrikada sadece bir kişiyle temaslı olması zaten teorik olarak da mümkün değil'

Aslında hasta ya da taşıyıcı olma ihtimali olan bir işçinin çalıştırılması patron için de bir risk oluşturmuyor mu? Yani aman işler aksamasın derken fabrikanın tamamen durması ihtimali de var, örnekleri de yaşandı.

Bir risk teşkil ediyor. Hasta bir bireyin çalıştırılıyor olması da bir risk teşkil ediyordu. Ancak öyle bir durumdaydı ki, mesala birçok işletmenin sipariş ağı yurt dışıyla oldukça bağlantılı ve bazı yurt dışında pazarı olan sektörler Covid-19 döneminde geriledi. Örnek olsun tekstilde mesala bir ürün üretiliyor, bu dönemde çok fazla satılmıyor, dolayısıyla orada bir gerileme söz konusu oluyor. Örneğin işletme içerisinde 300 çalışan varsa 150'ye düşüyor. Bu da çalışanların seyreltilmesi anlamına geliyor. Aslında bu patronlar açısından doğal, kendiliğinden bir önlem haline gelmiş oluyor. Ancak bunun şartlarını belirleyen şey salgına karşı alınacak bir önlem ya da reaksiyon biçimlerinden ziyade pazarın bu şekilde belirlenmiş olmasından kaynaklanıyor.

Bazı fabrikalarda, işletmelerde çok ciddi bir vaka sayısı olduğu, yoğunluklarının olduğu dönemler oldu. Üretime yansıyan kısmıyla en az hasarla nasıl atlatırıza dönük epeyce formül denediler.

Mesala şantiyeler gibi çalışma kampları yapıp eve göndermeme gibi şeyler olmadı ama şöyle oldu, 2-3 gün içerisinde 15-20 vakanın olduğu bir işletme oldu, tekstil fabrikasıydı. Orada mesala filyasyonu eksik yapma eğilimine girdiler. 15-20 vakanın filyasyonuyla 60-70 kişiyi yollaması gerekirken 15 kişiye, her kişiye bir filyasyon ismi verdirdi. Bir kişinin bir fabrikada sadece bir kişiyle temaslı olması zaten teorik olarak da mümkün değil ama bu şekilde götürdüler süreci.

Şikayeti olanların evlerine gönderip 1-2 gün dinlendirilmesi gibi yöntemler denediler. Kendisini iyi hissediyorsa işe geri gelmesini istediler. Zaten test yapmak oldukça zordu o dönemde. Kamu hastanelerinde inanılmaz bir yoğunluk vardı. Özel hastaneler ve özel laboratuvarlar bunu fırsata çevirdiler ve parayla test yapmaya başladılar. Gelir durumları da düşük olduğu için bu nedenle çok sayıda vakayı da atladık. Bunun da panaromasını, tablosunu tam olarak görebilmiş değiliz.

'Büyük sermaye grupları aşı getirme eğiliminde'

Çok fazla sirkülasyonun ve sendikalaşmanın az olduğu işletmelerde son durum nedir?

Son durum şöyle diyebilirim, İngiltere'deki yeni mutasyonlu virüs daha öldürücü değil, yayınlarda öyle geçiyor ama daha bulaştırıcı bir form eskiden bir kişi 3-7 kişiye bulaştırıyorsa, şimdi 4-20 kişiye bulaştırıyor gibi bir durum oldu bu yeni mutasyonlu vakayla. İngiltere'den Avrupa'da pek çok ülkeye yayıldı, Türkiye'de pek çok ilde bu mutasyonlu vaka bildirildi. Aşıların çoğu mutasyonlu virüse de etkili. Uzun süredir çok nadir tek tük vakalar görüyorken, yine çok büyük yoğunlaşma şu an yok ama bu son 1-2 hafta içerisinde sayıların genel olarak yeniden arttığını söyleyebiliriz.

Burada yerleşmiş bir reaksiyon biçimi olduğu için ya filyasyon yaparız ya da eve yollarız yine günü kurtaran yöntemler. Çünkü şunu deneyimlediler, çok sayıda vaka olduğunda da bir şekilde kurtarmanın yolunu buldukları için ortaya çıkan durumu az sayıda olduğunda çok çok daha rahat yönetebiliyorlar.

Aşılamayla ilgili de işletmelerden bazılarının benim işletmem aşılansın girişimi olduğunu da biliyoruz. Bunun için tekil olarak işletmelerin bir yerlerden aşı getirme eğiliminin de olduğunu biliyoruz. Bu konuda duyumlarda aldık. İletişme geçen var mıdır, yok mudur o konuda şu an net bir şey söyleyemeyeceğim ama öyle bir eğilim var. Çok büyük sermaye grupları muhtemelen bu tarz şeylerin içerisine girecektir. Önümüzdeki dönemde de bunların örneklerini göreceğiz diye düşünüyorum.



