Türkiye'nin dış borç stoku 435 milyar dolar

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye'nin 30 Eylül itibarıyla brüt dış borç stokunun 435.1 milyar dolar olduğunu açıkladı.

Haber Merkezi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 30 Eylül itibarıyla brüt ve net dış borç stoku açıkladı.

Buna göre, Türkiye'nin brüt dış borç stoku 435.1 milyar dolar oldu. Stokun milli gelire oranı yüzde 59.1 olarak hesaplandı.

Türkiye'nin net dış borç stoku da aynı dönemde 262.2 milyar dolar olarak belirlendi.

Stokun milli gelire oranı yüzde 35.6 olarak kayıtlara geçti.  

Hazine garantili dış borç stoku ise 14.7 milyar dolar oldu. Kamu net borç stoku bu dönemde 941.1 milyar lira olarak gerçekleşti. Stokun milli gelire oranı yüzde 19.8 olarak belirlendi.

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